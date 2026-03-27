“Procedimento está instaurado”, diz delegada sobre acidente com grua que matou três trabalhadores em Pelotas

Caso foi registrado na noite de quinta-feira, em construção no bairro Fragata. Tamires Brum / RBS TV

A Polícia Civil deu início às investigações sobre a queda de grua que matou três trabalhadores em Pelotas, na noite de quinta-feira (26), no bairro Fragata. O procedimento já foi instaurado e as primeiras oitivas devem ocorrer a partir da próxima semana.

Segundo a delegada Maria Angélica Gentilini da Silva, responsável pelo caso, a apuração está em fase inicial.

— O procedimento está instaurado e passaremos a realizar as oitivas e aguardaremos os laudos periciais — afirmou.

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De acordo com a delegada, as testemunhas começarão a ser ouvidas a partir de segunda-feira (30), etapa considerada fundamental para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As vítimas fatais foram identificadas como William de Oliveira Andrade, natural da Paraíba, Raimundo José da Silva, natural do Piauí, e Tharles Rocha Martins, de Goiás. Os dois primeiros moravam em Pelotas, enquanto o terceiro estava no Estado a trabalho, ligado à empresa responsável pelo equipamento.

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O acidente ocorreu durante a instalação e teste de uma grua em um canteiro de obras. Conforme informações preliminares, a lança do equipamento se rompeu, atingindo os trabalhadores. Um quarto profissional que estava no local conseguiu se afastar e não se feriu.

Na manhã desta sexta-feira (27), uma equipe do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil realizou uma vistoria no local do acidente, na Avenida Pinheiro Machado, entre 8h e 8h30min. O objetivo foi verificar as condições de segurança no canteiro de obras após a ocorrência.

Na manhã desta sexta-feira (27), uma equipe do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil realizou uma vistoria no local. Gabriel Belfagger / RBS TV

A investigação busca esclarecer as causas do rompimento da estrutura e as condições em que o teste era realizado. A perícia técnica deve apontar se houve falha mecânica, erro operacional ou eventual responsabilidade das empresas envolvidas.

A construtora responsável pelo empreendimento informou que o equipamento ainda não havia sido entregue oficialmente e que os testes eram conduzidos por uma equipe técnica vinculada ao fabricante. A empresa afirma que está colaborando com as autoridades e que suspendeu as atividades nos canteiros até a conclusão das perícias.



