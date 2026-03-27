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“Procedimento está instaurado”, diz delegada sobre acidente com grua que matou três trabalhadores em Pelotas

Polícia Civil começará a ouvir testemunhas a partir da próxima segunda-feira e aguarda laudos periciais

Tamires Brum

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