Princípio de incêndio atinge praça de alimentação de shopping em Rio Grande

Um princípio de incêndio foi registrado na praça de alimentação do Partage Shopping, em Rio Grande, na noite de quinta-feira (27). A ocorrência foi controlada rapidamente e não deixou feridos.
De acordo com informações do empreendimento, o foco das chamas começou em uma fritadeira elétrica. Logo após o início, os sistemas automáticos de prevenção foram acionados, ajudando a conter o avanço do fogo.
A situação foi controlada por um brigadista do local, que desligou o gás e a energia elétrica. Para combater as chamas, foram utilizados extintores de pó químico e uma linha de água do hidrante do próprio sistema do shopping.
Em nota, o Partage Shopping informou que a ocorrência foi rapidamente controlada, sem registro de danos de maior gravidade. A praça de alimentação passou por inspeção após o incidente.
O empreendimento segue operando normalmente e, segundo a administração, não há riscos aos clientes.
Confira a nota do Partage Shopping
O Partage Rio Grande esclarece o incidente ocorrido na noite desta quinta-feira (26), em uma de suas operações na Praça de Alimentação.
Devido a uma ocorrência em uma das lojas, o sistema automatico de combate a incêndio foi acionado. A situação foi rapidamente controlada pela equipe do empreendimento, com o apoio do Corpo de Bombeiros, sem registro de feridos ou danos de maior gravidade.
A Praça de Alimentação passou por inspeção e o Shopping segue operando normalmente, sem riscos aos clientes.
O Partage Shopping reforça seu compromisso com a segurança de lojistas, colaboradores e clientes.
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