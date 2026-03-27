Princípio de incêndio atinge praça de alimentação de shopping em Rio Grande

Sistemas automáticos de prevenção foram acionados, ajudando a conter o avanço das chamas. Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio foi registrado na praça de alimentação do Partage Shopping, em Rio Grande, na noite de quinta-feira (27). A ocorrência foi controlada rapidamente e não deixou feridos.

De acordo com informações do empreendimento, o foco das chamas começou em uma fritadeira elétrica. Logo após o início, os sistemas automáticos de prevenção foram acionados, ajudando a conter o avanço do fogo.

A situação foi controlada por um brigadista do local, que desligou o gás e a energia elétrica. Para combater as chamas, foram utilizados extintores de pó químico e uma linha de água do hidrante do próprio sistema do shopping.

Em nota, o Partage Shopping informou que a ocorrência foi rapidamente controlada, sem registro de danos de maior gravidade. A praça de alimentação passou por inspeção após o incidente.

O empreendimento segue operando normalmente e, segundo a administração, não há riscos aos clientes.

Confira a nota do Partage Shopping

O Partage Rio Grande esclarece o incidente ocorrido na noite desta quinta-feira (26), em uma de suas operações na Praça de Alimentação.

Devido a uma ocorrência em uma das lojas, o sistema automatico de combate a incêndio foi acionado. A situação foi rapidamente controlada pela equipe do empreendimento, com o apoio do Corpo de Bombeiros, sem registro de feridos ou danos de maior gravidade.

A Praça de Alimentação passou por inspeção e o Shopping segue operando normalmente, sem riscos aos clientes.

O Partage Shopping reforça seu compromisso com a segurança de lojistas, colaboradores e clientes.



