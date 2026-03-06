PRF prende jovem com 10 quilos de haxixe em ônibus na BR-293, em Bagé

Entorpecente estava escondido em mala despachada e envolto em espuma para dificultar a identificação. Divulgação / PRF

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (6) ao ser flagrado transportando cerca de 10 quilos de haxixe em um ônibus que trafegava pela BR-293, em Bagé, na Campanha.

O coletivo fazia a linha entre Sant’Ana do Livramento e Porto Alegre quando foi abordado durante uma fiscalização de rotina na rodovia. Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga dentro de uma mala despachada pertencente ao passageiro.

De acordo com a PRF, o haxixe estava envolto em espuma expansiva, material que impede a movimentação da carga dentro da bagagem e também dificulta a liberação de odor, estratégia utilizada para tentar evitar a identificação durante fiscalizações.

O suspeito, natural de Anápolis (GO), afirmou aos policiais que havia buscado a droga no Uruguai. Ele foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Após a abordagem, o entorpecente foi apreendido e encaminhado, junto com o preso, à Polícia Civil de Bagé.

