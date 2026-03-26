Segurança

Encontro com o governador 
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"Preciso acreditar que a justiça vai ser feita", diz viúva de agricultor morto em ação da BM em Pelotas

Raquel Nörnberg, junto de outros familiares do produtor rural, está nesta manhã no Palácio Piratini, em Porto Alegre

Leticia Mendes

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