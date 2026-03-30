Policial é afastado por suspeita de filmar colega no banheiro em Pelotas

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Caso teria ocorrido na sede do 4º BPM em Pelotas. Douglas Dutra / Agencia RBS

Um soldado do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), de Pelotas, foi afastado das suas funções por suspeita de filmar uma mulher no banheiro feminino da corporação. A reportagem apurou que o suspeito tem 44 anos, integra a corporação há quase 18 anos e é casado com outra policial da Brigada Militar.

Segundo a denúncia, o homem foi flagrado por uma policial que percebeu ele tentando filmar com um celular pela janela do banheiro feminino, que fica ao lado do banheiro masculino. O caso ocorreu no dia 13 de março. Após a situação, a vítima registrou uma ocorrência contra o colega e foi aberto um Inquérito Policial Militar (IPM).

Em nota, a Brigada Militar afirma que tomou conhecimento da situação por uma denúncia interna e deu início a "providências administrativas". Segundo a BM, não há indícios de mais vítimas, mas o caso segue em apuração.

A Brigada Militar afirma ainda que realiza "abordagens institucionais voltadas à ética, ao respeito e à conduta profissional, com foco na prevenção e conscientização do efetivo. Leia a íntegra abaixo.

Confira a nota da Brigada Militar:

A Brigada Militar informa que tomou conhecimento, por meio de denúncia interna, de ocorrência de importunação sexual entre militares no 4º Batalhão de Polícia Militar, no dia 13 de março e que, imediatamente, iniciou as providências administrativas pertinentes.

O policial militar suspeito foi afastado de suas atividades e o devido Inquérito Policial Militar foi instaurado para apuração dos fatos. A investigação está em andamento.

Até o momento, não há indícios de mais vítimas além da militar que relatou a ocorrência. Contudo, as circunstâncias do caso seguem sendo apuradas, a fim de descartar existência de recorrência da conduta.

A Brigada Militar destaca que, tanto nos cursos de formação quanto de forma periódica ao longo da carreira, são realizadas abordagens institucionais voltadas à ética, ao respeito e à conduta profissional, com foco na prevenção e conscientização do efetivo.