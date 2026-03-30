Segurança

Investigação
Notícia

Policial é afastado por suspeita de filmar colega no banheiro em Pelotas

Suspeito de 44 anos integra corporação há quase duas décadas; Brigada Militar abriu inquérito para apurar o caso

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS