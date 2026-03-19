Segurança

Crime no campo
Notícia

Polícia recupera máquinas agrícolas furtadas de propriedade  no Sul do Estado

Equipamentos, incluindo trator e colheitadeira, avaliados em cerca de R$ 1 milhão, foram localizados em local não divulgado. Ninguém foi preso

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS