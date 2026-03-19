Polícia recupera máquinas agrícolas furtadas de propriedade  no Sul do Estado

Uma colheitadeira estava entre as máquinas que tinham sido furtadas de propriedade. Divulgação / Polícia Civil

Nesta quinta-feira (19), três maquinários agrícolas, avaliados em mais de R$ 1 milhão, foram recuperados após serem furtados de uma propriedade rural localizada entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.

A operação, desencadeada pela Polícia Civil, foi conduzida pela 9ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) da cidade.

Segundo a delegada Paula Vieira, responsável pelo caso, a denúncia chegou na delegacia no início da manhã e os equipamentos foram recuperados em menos de cinco horas.

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Entre os itens recuperados estão um trator John Deere 4x4, uma colheitadeira Massey Ferguson e uma plaina niveladora. A polícia não informou o local onde os equipamentos foram encontrados.