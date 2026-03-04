Polícia prende em Pelotas foragido condenado a 18 anos por homicídio 

Homem possui pena fixada em 18 anos de reclusão. Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas prendeu nesta quarta-feira (4) um homem condenado a 18 anos de prisão por um homicídio ocorrido em 2016, no município de Minas do Leão. Ele estava foragido do sistema prisional.

A captura ocorreu após a equipe da DHPP Pelotas receber informações do Departamento de Homicídios da Capital de que o alvo havia embarcado em um ônibus com destino ao município do sul do Estado. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes interceptaram o veículo e realizaram a abordagem.

De acordo com a Delegada Walquiria Meder, titular da DHPP Pelotas, o homem era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento no início de janeiro, passando à condição de foragido.

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— Recebemos o contato dos colegas da Capital informando sobre o deslocamento. Conseguimos interceptar o ônibus próximo ao posto da PRF e efetuar a prisão, confirmando pelo sistema o mandado expedido pela Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre — explica a delegada.

A eficácia da operação foi destacada pelas chefias do departamento. Segundo o diretor da Divisão de Homicídios do Interior (DHI), Delegado Thiago Carrijo, o sucesso da prisão é resultado direto do constante alinhamento entre as forças de segurança.

O Diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mário Souza, ressalta que a fluidez na troca de informações entre as unidades da Capital e do Interior tem sido fundamental para o combate à criminalidade em todo o Rio Grande do Sul.



