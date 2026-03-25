Polícia já recebeu seis denúncias sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul em Pelotas

Caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Douglas Dutra / Agencia RBS

A Polícia Civil já recebeu seis denúncias relacionadas ao caso da lista com conteúdo ofensivo sobre alunas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), em Pelotas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com a delegada Lisiane Matarredona, o número subiu após novos registros feitos por vítimas. Ela explica que cada denúncia formal corresponde a um boletim de ocorrência.

O caso passou a ser tratado como cyberbullying, crime com pena prevista de dois a quatro anos. Como os envolvidos são adolescentes, eles podem responder por ato infracional.

Segundo a investigação, os oito estudantes identificados têm entre 15 e 16 anos. Eles ainda não foram ouvidos formalmente. A Polícia Civil deve iniciar os depoimentos pelos responsáveis das vítimas, para delimitar as acusações.

— A gente começa pelos responsáveis pelas vítimas e, depois, realiza a oitiva dos adolescentes. Isso deve ocorrer, no máximo, na próxima semana — afirma.

A delegada também informou que conteúdos mais extremos atribuídos ao caso nas redes sociais, como termos mais graves, não foram confirmados até o momento.

— Isso não chegou para nós. Por enquanto, trabalhamos com aquilo que já foi identificado na investigação — diz.

O caso ganhou grande repercussão e passou a ser tratado com prioridade pela polícia.

— A ideia é dar prioridade máxima para concluir as investigações — reforça.

IFSul suspende alunos e adota medidas

Paralelamente à investigação policial, o IFSul suspendeu os alunos apontados como responsáveis pela criação e disseminação da lista. O material circulou entre estudantes por aplicativos de conversa e envolvia 29 alunas e um aluno, avaliados em quatro categorias.

Os estudantes afastados são do mesmo curso e permanecem suspensos durante a apuração. A instituição também criou uma comissão extraordinária para acompanhar o caso e informou que as estudantes estão recebendo atendimento psicológico e social.

Além disso, o IFSul comunicou órgãos como Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e Conselho Tutelar.

Relembre o caso

A lista começou a circular entre estudantes no sábado (21). A Reitoria do IFSul tomou conhecimento da situação no domingo (22), quando passou a adotar as primeiras medidas para conter a disseminação do material e apurar os fatos.

A Polícia Civil orienta que vítimas ou testemunhas procurem atendimento, mesmo em caso de dúvida. A DPCA atende na Rua Padre Anchieta, nº 3056, e também pelo WhatsApp (53) 98406-6930.



