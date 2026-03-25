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Polícia já recebeu seis denúncias sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul em Pelotas

Caso é investigado como cyberbullying; alunos envolvidos têm entre 15 e 16 anos e foram suspensos pela instituição

Frederico Feijó

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