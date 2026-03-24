Polícia investiga caso de lista contra alunas do IFSul como cyberbullying; veja vídeo

A Polícia Civil passou a tratar como cyberbullying o caso envolvendo a criação e circulação de uma lista com conteúdo ofensivo sobre alunas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), em Pelotas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Segundo a delegada Lisiane Mattarredona, o enquadramento prevê pena de dois a quatro anos. No entanto, por serem menores de idade, os adolescentes envolvidos vão responder por ato infracional.

— Primeiramente nós enquadramos o caso como cyberbullying, com pena de dois a quatro anos. Tratam-se os autores de adolescentes, então estão respondendo por ato infracional — explica.

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Caso pode resultar em medidas socioeducativas

De acordo com a delegada, após a apuração dos fatos, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público, responsável por avaliar a aplicação de medidas socioeducativas.

— Com o indiciamento deles, se houver por parte da polícia, o caso será remetido ao Ministério Público e a promotoria de atos infracionais é que poderá aplicar uma medida socioeducativa a eles — detalha.

Até o momento, cinco vítimas procuraram a polícia e registraram ocorrência.

IFSul afasta estudantes e cria comissão

Instituto já suspendeu oito alunos envolvidos. Douglas Dutra / Grupo RBS

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (24), o IFSul atualizou sobre uma série de medidas adotadas após o caso.

Entre as ações, estão a criação de uma comissão extraordinária para apurar os fatos e propor medidas de proteção às estudantes, além do afastamento por tempo indeterminado dos alunos envolvidos enquanto os procedimentos administrativos seguem em andamento.

A instituição também informou que os autores foram identificados — e se apresentaram voluntariamente —, e que houve reuniões com os responsáveis.

O IFSul afirma ainda que as estudantes vítimas estão recebendo acolhimento interdisciplinar, com atendimento de equipes de psicologia e serviço social, além de reuniões com familiares.

Também foram abertos processos administrativos internos e realizada comunicação com órgãos externos, como Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e Conselho Tutelar. O MP, inclusive, confirmou que instaurou um expediente administrativo para ouvir as famílias das vítimas.

Orientação é procurar a polícia

DPCA fica na Rua Padre Anchieta, 3056. Douglas Dutra / Grupo RBS

A Polícia Civil orienta que vítimas ou testemunhas procurem atendimento mesmo em caso de dúvida. A DPCA fica na Rua Padre Anchieta, nº 3056 e atende pelo WhatsApp (53) 98406-6930. A Delegacia de Pronto Atendimento fica na Rua Professor Araújo, nº 900.

— A ideia é sempre denunciar, sempre procurar a delegacia, embora haja dúvida, exista uma mera suspeita. O nosso conselho é que sempre procure e registre a situação ou converse com o policial sobre a situação — reforça a delegada.

Confira a nota oficial do IFSul

A Reitoria e a Direção-geral do Câmpus Pelotas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) vêm a público prestar esclarecimentos sobre o caso envolvendo a elaboração e o compartilhamento de lista com conteúdo depreciativo, contendo imagens de estudantes do Câmpus Pelotas.

Ações encaminhadas

- Realização de reunião entre a Direção-geral do Câmpus Pelotas e a Reitoria, com a constituição de Comissão Extraordinária de Averiguação dos Fatos de Misoginia e Proposição de Ações para Proteção integral de Mulheres no IFSul (Portaria nº 722, de 24 de março de 2026) para alinhamento institucional sobre a condução do caso;

Publicação de nota oficial de repúdio, reafirmando o posicionamento institucional de não tolerância a qualquer forma de violência ou assédio;

Identificação dos autores, os quais se apresentaram voluntariamente, com a realização de reuniões com responsáveis por estes estudantes;

Adoção de medida cautelar de afastamento por tempo indeterminado dos estudantes envolvidos enquanto se desenvolvem os procedimentos administrativos cabíveis;

Acolhimento do estudante e das estudantes vitimadas, por meio de atendimento interdisciplinar, envolvendo equipes da psicologia e do serviço social, com acompanhamento individual e coletivo;

Reuniões de acolhimento e escuta com pais das estudantes vitimadas;

Abertura de processos administrativos internos para formalização da ocorrência, organização documental e encaminhamento às instâncias competentes;

Comunicação formal e articulação com órgãos externos, incluindo Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e Conselho Tutelar.

O IFSul reafirma que situações como esta são tratadas com a máxima seriedade, responsabilidade institucional e respeito às pessoas envolvidas, assegurando direito ao contraditório e a ampla defesa e reafirmando seu compromisso com o enfrentamento ao assédio e às violências por meio de ações não apenas de caráter disciplinar, mas também educativo, preventivo e formativo.

Por fim, o IFSul solicita à comunidade e à sociedade em geral que evitem a disseminação de informações não verificadas e que busquem informações pelos canais oficiais da instituição.



