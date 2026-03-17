Polícia apreende armas e munições e prende dois homens em Pelotas

A Polícia Civil apreendeu um revólver e munições durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (17), em Pelotas. Dois homens foram presos na ação.
De acordo com a investigação, os mandados foram cumpridos em endereços ligados a suspeitos de envolvimento com posse e porte ilegal de armas de fogo.
Durante as diligências, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e munições de calibres 38 e 357.
Os dois homens detidos não tinham antecedentes policiais. Eles vão responder por posse de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito.
Após o registro da ocorrência, um dos suspeitos pagou fiança e foi liberado. O outro foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Com as prisões, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) responsável pela investigação chega a 60 pessoas presas em 2026.