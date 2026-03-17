Polícia apreende armas e munições e prende dois homens em Pelotas

Munições foram apreendidas durante operação da Polícia Civil em Pelotas. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu um revólver e munições durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (17), em Pelotas. Dois homens foram presos na ação.

De acordo com a investigação, os mandados foram cumpridos em endereços ligados a suspeitos de envolvimento com posse e porte ilegal de armas de fogo.

Durante as diligências, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e munições de calibres 38 e 357.

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Os dois homens detidos não tinham antecedentes policiais. Eles vão responder por posse de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito.

Após o registro da ocorrência, um dos suspeitos pagou fiança e foi liberado. O outro foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.