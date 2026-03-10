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Penitenciária de Rio Grande passa a ter o maior espaço para detentas da Região Sul

Prédio, que estava interditado após incêndio, foi recuperado em 2025 com mão de obra prisional

Gabriel Veríssimo

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