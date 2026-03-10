Penitenciária de Rio Grande passa a ter o maior espaço para detentas da Região Sul

A Penitenciária Estadual de Rio Grande passou a contar com um novo espaço destinado exclusivamente à população carcerária feminina. No dia 3 de março, a Polícia Penal do Rio Grande do Sul transferiu 114 mulheres que estavam nas galerias A e B da unidade para o novo anexo.
Com a mudança, a penitenciária passa a ter o maior espaço voltado a detentas na região sul do Estado, segundo a administração do sistema prisional.
O prédio conta com cinco alojamentos.
Reforma após incêndio
O anexo havia sido desativado após um incêndio que comprometeu a estrutura do prédio. As obras de recuperação começaram em setembro de 2025 e foram concluídas em fevereiro deste ano.
A reforma foi realizada com mão de obra de pessoas privadas de liberdade, prática comum em obras de manutenção no sistema prisional.
Com a transferência das internas, a estrutura feminina passa a funcionar em espaço separado da área onde ficam os homens.
Separação de pavilhões
De acordo com a administração da unidade, a mudança reduz o contato entre detentas e presos dos pavilhões masculinos, além de permitir reorganizar a ocupação da penitenciária.
As galerias A e B, anteriormente utilizadas para abrigar mulheres, ficaram desocupadas e deverão passar por processo de revitalização.
Após a reforma, esses espaços devem ser destinados a presos que participam de atividades de trabalho, com a criação de novas frentes laborais dentro da unidade.
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