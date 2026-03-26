Operação prende suspeitos por roubos em propriedades rurais no sul do Estado

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Carro Velho, que resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento em roubos a propriedades rurais no interior de Capão do Leão, no sul do Estado.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município e cumpriu mandados de busca e apreensão, além de três prisões preventivas — duas delas executadas.
Segundo a investigação, os crimes eram praticados por grupos armados e indivíduos encapuzados, que invadiam propriedades rurais, mantinham moradores reféns por horas e levavam objetos de valor. As vítimas permaneceram sob ameaça durante as ações, registradas ao longo dos últimos meses.
Uso de veículos antigos e investigação
A apuração identificou que os suspeitos utilizavam veículos antigos para cometer os crimes, o que motivou o nome da operação. Após os assaltos, os automóveis eram desmontados e vendidos em desmanches, dificultando o rastreamento.
Além disso, os investigados adotavam estratégias para evitar a identificação, como burlar radares na BR-116, o que impediu a captação das placas.
De acordo com a Polícia Civil, foram meses de investigação até a identificação dos suspeitos. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos objetos relacionados aos crimes.
A operação contou com o apoio de delegacias de Pelotas e mobilizou 33 policiais civis e 11 viaturas.
A Polícia Civil solicita que informações que possam contribuir com a investigação sejam repassadas pelo telefone (53) 98427-6562. O sigilo é garantido.
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