Operação prende quatro suspeitos por série de roubos em Pelotas

Mandados foram cumpridos em investigação da Draco. Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul resultou na prisão de quatro suspeitos investigados por crimes de roubo em Pelotas, na manhã desta quinta-feira (12). A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Pelotas (Draco).

Os mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário no âmbito de investigações sobre roubos a estabelecimentos comerciais e residências na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, dois dos investigados integrariam um grupo suspeito de cometer ao menos oito roubos nos últimos quatro meses. Outro preso é investigado por roubo praticado contra um familiar.

Após os procedimentos na delegacia, os quatro presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

