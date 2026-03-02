Operação policial recupera bovinos furtados no sul do RS; prejuízo é estimado em R$ 1,25 milhão 

Investigação ainda coleta de provas documentais para identificar e responsabilizar os envolvidos. Divulgação / Polícia Civil

Nesta segunda-feira (2), 42 bovinos das raças Hereford e Angus foram recuperados e devolvidos a produtores rurais de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.

A ação fez parte de uma operação da Polícia Civil denominada de "Carga Fechada", desencadeada por meio do Núcleo de Combate ao Abigeato, que visa investigar furtos dos animais na região.

De acordo com a polícia, cerca de 250 bovinos foram furtados e comercializados ilegalmente, gerando um prejuízo estimado em R$ 1,25 milhão aos produtores desde o início do ano.

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Desses, somente 42 foram recuperados. Nesta fase, aproximadamente R$ 200 mil em ativos também foram restituídos aos produtores.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Santa Vitória do Palmar, Herval e Candelária. Contudo, não houve prisões.

Conforme a Polícia Civil, agora, o trabalho segue com a coleta de provas documentais para identificar e responsabilizar os envolvidos.



