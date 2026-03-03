Operação nacional contra tráfico de animais silvestres cumpre mandado em Pelotas

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em 27 municípios. Divulgação / Ministério Público

Uma operação nacional contra o tráfico interestadual de animais silvestres cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (3), em Pelotas. A ação foi coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e contou com apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em 27 municípios de cinco Estados: Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ninguém foi preso em Pelotas. Além da cidade do sul do Estado, foi cumprido outro mandado em Glorinha.

Segundo o Ministério Público, a investigação aponta a atuação de uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos, anilhas e chips para dar aparência de legalidade ao comércio ilegal de animais silvestres. Entre os animais estariam aves, répteis e mamíferos mantidos em cativeiro sem autorização dos órgãos ambientais.

No Rio Grande do Sul, os mandados tiveram como foco dois investigados apontados como integrantes da logística do grupo. Conforme a apuração, eles participariam das tratativas, da entrega e do transporte clandestino dos animais, que teriam como destino, inclusive, eventos turísticos na Serra gaúcha.

— A atuação integrada entre os MPs estaduais e a troca de informações com o Ministério Público de Santa Catarina foram fundamentais para identificar a participação da organização criminosa no Rio Grande do Sul, especialmente na logística e no transporte ilegal de animais silvestres, garantindo uma resposta mais eficaz no enfrentamento aos crimes ambientais — afirmou o coordenador estadual do Gaeco, promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas.

A operação foi denominada Aruana. De acordo com o Ministério Público, o nome faz referência à ideia de “sentinela da natureza”, em alusão ao objetivo de proteger a fauna e combater crimes ambientais.

A investigação teve origem na análise de materiais apreendidos em outra operação, realizada em 2024. A partir dos novos elementos identificados, foram solicitadas as medidas judiciais cumpridas nesta terça-feira.

