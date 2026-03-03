Segurança

"Aruana"
Notícia

Operação nacional contra tráfico de animais silvestres cumpre mandado em Pelotas

Ação coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina teve apoio do Gaeco do RS e ocorreu em cinco Estados

Frederico Feijó

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