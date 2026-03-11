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Novo golpe usa inteligência artificial para clonar voz e pedir dinheiro a familiares em Pelotas

Criminosos capturam trechos de fala em ligações silenciosas e reproduzem o timbre da vítima para solicitar valores a contatos

Frederico Feijó

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