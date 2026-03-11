Novo golpe usa inteligência artificial para clonar voz e pedir dinheiro a familiares em Pelotas

Procon recomenda algumas medidas básicas para reduzir o risco de cair nesse tipo de fraude. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Golpes aplicados por telefone e aplicativos de mensagem ganharam uma nova camada de sofisticação com o uso de inteligência artificial para clonagem de voz. Em Pelotas, o Procon municipal alerta que criminosos têm utilizado esse recurso para imitar o timbre de voz de vítimas e tentar convencer familiares ou conhecidos a realizar transferências de dinheiro.

Uma das estratégias utilizadas pelos golpistas começa com a chamada chamada ligação silenciosa, quando o telefone toca e, ao ser atendido, não há ninguém falando ou a conversa dura poucos segundos. Segundo o órgão de defesa do consumidor, nesse momento os criminosos podem tentar registrar palavras ou frases da pessoa que atendeu.

Posteriormente, esses trechos de voz são utilizados em softwares capazes de reproduzir o timbre da vítima. A partir daí, os estelionatários passam a enviar mensagens ou áudios, principalmente por aplicativos como o WhatsApp, solicitando dinheiro sob a justificativa de situações urgentes.

— Todos os consumidores precisam desconfiar e ficar atentos às tentativas de criminosos que utilizam o padrão vocal, igual ou muito parecido, capturado da pessoa cujos contatos pretendem enganar — afirma o coordenador executivo do Procon Pelotas, Crístoni Costa.

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O órgão ressalta que não há um levantamento específico sobre o número de ocorrências desse tipo de golpe em Pelotas, mas que relatos e denúncias envolvendo tentativas de fraude por telefone e aplicativos são recorrentes.

Pedidos de dinheiro e dados

Depois de reproduzir a voz da vítima, os criminosos costumam entrar em contato com parentes ou amigos próximos. Em muitos casos, a mensagem relata uma situação de emergência, como um problema financeiro inesperado, para pressionar a pessoa a enviar dinheiro rapidamente.

As transferências solicitadas geralmente são feitas por Pix, QR Code ou depósito bancário. Também são comuns mensagens por SMS, e-mail ou aplicativos com links falsos e pedidos de acesso a senhas e dados pessoais.

Segundo o Procon, outra estratégia recorrente envolve alegações de problemas de segurança em contas bancárias ou compras suspeitas, com o objetivo de convencer a vítima a fornecer informações sigilosas.

Sinais de alerta

A principal característica desse tipo de golpe é a urgência no pedido. A pressa costuma ser usada pelos criminosos para evitar que a pessoa confirme a história com o verdadeiro contato.

— Quando há pressão para envio imediato de dinheiro ou compartilhamento de dados, é importante interromper o contato e tentar confirmar a informação por outro meio — orienta Costa.

Como se proteger

O Procon recomenda algumas medidas básicas para reduzir o risco de cair nesse tipo de fraude:

desconfiar de chamadas de números desconhecidos;

pesquisar o número do telefone na internet para verificar registros de golpes;

nunca informar senhas ou dados bancários por telefone ou mensagem;

solicitar uma videochamada quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa que fez o contato.

Caso a tentativa de golpe seja identificada, mesmo que não tenha resultado em prejuízo financeiro, a orientação é registrar boletim de ocorrência pela internet ou em uma delegacia da Polícia Civil.



