Novo golpe usa inteligência artificial para clonar voz e pedir dinheiro a familiares em Pelotas

Golpes aplicados por telefone e aplicativos de mensagem ganharam uma nova camada de sofisticação com o uso de inteligência artificial para clonagem de voz. Em Pelotas, o Procon municipal alerta que criminosos têm utilizado esse recurso para imitar o timbre de voz de vítimas e tentar convencer familiares ou conhecidos a realizar transferências de dinheiro.
Uma das estratégias utilizadas pelos golpistas começa com a chamada chamada ligação silenciosa, quando o telefone toca e, ao ser atendido, não há ninguém falando ou a conversa dura poucos segundos. Segundo o órgão de defesa do consumidor, nesse momento os criminosos podem tentar registrar palavras ou frases da pessoa que atendeu.
Olha o golpe
Posteriormente, esses trechos de voz são utilizados em softwares capazes de reproduzir o timbre da vítima. A partir daí, os estelionatários passam a enviar mensagens ou áudios, principalmente por aplicativos como o WhatsApp, solicitando dinheiro sob a justificativa de situações urgentes.
— Todos os consumidores precisam desconfiar e ficar atentos às tentativas de criminosos que utilizam o padrão vocal, igual ou muito parecido, capturado da pessoa cujos contatos pretendem enganar — afirma o coordenador executivo do Procon Pelotas, Crístoni Costa.
O órgão ressalta que não há um levantamento específico sobre o número de ocorrências desse tipo de golpe em Pelotas, mas que relatos e denúncias envolvendo tentativas de fraude por telefone e aplicativos são recorrentes.
Pedidos de dinheiro e dados
Depois de reproduzir a voz da vítima, os criminosos costumam entrar em contato com parentes ou amigos próximos. Em muitos casos, a mensagem relata uma situação de emergência, como um problema financeiro inesperado, para pressionar a pessoa a enviar dinheiro rapidamente.
As transferências solicitadas geralmente são feitas por Pix, QR Code ou depósito bancário. Também são comuns mensagens por SMS, e-mail ou aplicativos com links falsos e pedidos de acesso a senhas e dados pessoais.
Segundo o Procon, outra estratégia recorrente envolve alegações de problemas de segurança em contas bancárias ou compras suspeitas, com o objetivo de convencer a vítima a fornecer informações sigilosas.
Sinais de alerta
A principal característica desse tipo de golpe é a urgência no pedido. A pressa costuma ser usada pelos criminosos para evitar que a pessoa confirme a história com o verdadeiro contato.
— Quando há pressão para envio imediato de dinheiro ou compartilhamento de dados, é importante interromper o contato e tentar confirmar a informação por outro meio — orienta Costa.
Como se proteger
O Procon recomenda algumas medidas básicas para reduzir o risco de cair nesse tipo de fraude:
- desconfiar de chamadas de números desconhecidos;
- pesquisar o número do telefone na internet para verificar registros de golpes;
- nunca informar senhas ou dados bancários por telefone ou mensagem;
- solicitar uma videochamada quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa que fez o contato.
Caso a tentativa de golpe seja identificada, mesmo que não tenha resultado em prejuízo financeiro, a orientação é registrar boletim de ocorrência pela internet ou em uma delegacia da Polícia Civil.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.