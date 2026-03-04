Nova delegacia vai reforçar combate ao roubo de gado no sul do Estado

Estrutura ganhará ampliação formal de atribuições e autonomia para apurar delitos no campo. Divulgação / Polícia Civil

Rio Grande terá, nas próximas semanas, uma nova Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab). A unidade será a nona do Rio Grande do Sul e vai atender uma macrorregião que se estende de Pelotas até o Chuí.

A criação da delegacia integra a estratégia de reforço no combate ao abigeato e a outros crimes rurais no sul do Estado. Segundo o delegado Heleno dos Santos, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab), o processo administrativo já foi publicado pelo governador Eduardo Leite, e a inauguração oficial depende apenas da publicação de uma portaria.

— Estamos ajustando a data de inauguração. Faltam detalhes formais com a Chefia de Polícia e a Secretaria da Segurança, mas será em breve — afirmou.

A nova Decrab de Rio Grande será instalada no Bairro Parque Marinha e substituirá o atual Núcleo de Combate ao Abigeato, que passará a ter status de delegacia especializada. Com isso, a estrutura ganhará ampliação formal de atribuições e autonomia para investigar furto de gado, roubo em propriedades rurais e demais delitos no campo.

De acordo com Heleno, a divisão territorial foi definida com base em critérios técnicos para reduzir a área de abrangência das unidades já existentes e garantir mais eficiência nas investigações.

— A delegacia vai investigar todos os crimes rurais da região, fortalecendo o enfrentamento ao abigeato — projetou.





Sala especial está sendo montada para acolher os produtores rurais. Divulgação / Polícia Civil

Os registros de ocorrência poderão ser feitos de forma on-line ou presencial, como nas demais unidades da Polícia Civil. Um dos diferenciais da nova estrutura será a Sala Querência, espaço específico para acolher produtores rurais no momento do registro.





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