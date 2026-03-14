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Mulher é morta a facadas em Camaquã, e RS registra o 22º feminicídio de 2026

Angélica Ines Strelow possuía medida protetiva de urgência contra ex-companheiro, que foi preso em flagrante

Ana Capellari

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