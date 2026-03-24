MP abre expediente administrativo e vai ouvir famílias após lista contra alunas do IFSul em Pelotas

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) instaurou um expediente administrativo para apurar o caso envolvendo estudantes do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), em Pelotas, após a circulação de uma lista com conteúdo ofensivo direcionado a alunas.
Na tarde desta terça-feira (24), a Promotoria da Infância e Juventude de Pelotas se reuniu com a direção do instituto para tratar do caso e solicitar informações preliminares.
Famílias serão ouvidas
Nos próximos dias, o Ministério Público deve realizar um encontro com as famílias das alunas vítimas, com o objetivo de oferecer apoio, acolhimento e orientações.
A iniciativa ocorre em paralelo à investigação policial já em andamento, que apura a responsabilidade dos envolvidos.
O MPRS também informou que articula, junto ao IFSul, a implementação de ações preventivas para evitar novos episódios semelhantes e promover um ambiente escolar mais seguro.
As medidas devem seguir diretrizes do chamado ECA Digital, voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.
Procedimento policial segue em andamento
O Ministério Público destacou ainda que aguarda a conclusão do procedimento instaurado pela Polícia Civil, que investiga o caso como cyberbullying, para dar andamento às medidas cabíveis.
O caso envolve a divulgação de uma lista com conteúdo depreciativo e de cunho sexual sobre estudantes, situação que já havia levado à suspensão de alunos e à abertura de procedimentos internos por parte da instituição.
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