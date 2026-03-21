Mobilização da Polícia Federal trava emissão de passaportes em Sant’Ana do Livramento

Em situações de urgência comprovada, os pedidos podem ser feitos mediante pagamento de taxa adicional. Rodrigo Evaldt / RBS TV

Delegados da Polícia Federal em Sant'Ana do Livramento aderiram a uma mobilização nacional que está impactando a emissão e renovação de passaportes no município.

Com a adesão ao movimento, novos agendamentos estão suspensos, impedindo que moradores consigam marcar atendimento para solicitar o documento. A mobilização foi sinalizada com a colocação de cartazes em frente à sede da Polícia Federal na cidade.

Mobilização foi sinalizada com a colocação de cartazes em frente à sede da Polícia Federal na cidade. Rodrigo Evaldt / RBS TV

A ação integra um movimento nacional de pressão para que o governo federal encaminhe ao Congresso o projeto de criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que prevê recursos para fortalecer as forças de segurança da União.

Segundo a superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, atendimentos já agendados seguem mantidos, com realização nas datas previstas.

Já em situações de urgência comprovada, os pedidos podem ser feitos mediante pagamento de taxa adicional. Assim, o valor final pode subir e chegar a R$ 334,42.