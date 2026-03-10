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Ministério Público do Trabalho aponta assédio em treinamento da Guarda Municipal de Pelotas

Prefeitura afirma que caso passa por sindicância da Corregedoria da GM; abusos teriam ocorrido durante estágio de adaptação no final de 2024

Douglas Dutra

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