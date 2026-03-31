Segurança

Caso Bertoldi
Notícia

Justiça concede liberdade a dono de revenda de veículos suspeita de aplicar golpes em Pelotas

Vitor Bertoldi havia sido preso preventivamente no dia 17 de março; clientes alegam não ter recebido valores de veículos vendidos a empresa

Igor Islabão

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