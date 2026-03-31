Justiça concede liberdade a dono de revenda de veículos suspeita de aplicar golpes em Pelotas

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Prejuízo é estimado em R$ 1,7 milhão. Igor Islabão / Grupo RBS

O juízo da 3ª Vara Criminal de Pelotas revogou a prisão preventiva de Vitor Acosta Bertoldi, proprietário da Bertoldi Veículos, revenda que encerrou as atividades após 33 anos sob suspeita de lesar dezenas de clientes. A decisão, proferida no dia 27 de março, acolheu os argumentos da defesa, uma vez que o acusado tem colaborado com as autoridades.

Bertoldi havia sido preso preventivamente no dia 17 de março, no âmbito de uma investigação que apura um esquema de compra e venda de veículos com promessa de pagamento parcelado.

Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e a Polícia Civil, a empresa utilizava sua credibilidade histórica para atrair proprietários com ofertas vantajosas, mas revendia os automóveis a terceiros por valores abaixo do mercado sem repassar o dinheiro aos donos originais. Ao menos 35 pessoas relataram prejuízos, que somam aproximadamente R$ 1,7 milhão diz o MP.

Um dos pontos centrais para a soltura foi a demonstração de que o imóvel dado em garantia aos contratos possui valor de mercado superior ao registrado em cartório. Em nota, a defesa reforçou que Bertoldi não agiu com má-fé, atribuindo a situação a uma crise financeira que levou à falência da empresa.

O empresário deve agora colocar extratos financeiros e patrimoniais à disposição da Justiça para comprovar a perda de poder econômico e demonstrar que não acumulou riquezas ilícitas.

Com a denúncia já recebida pela Justiça, a defesa sustenta a inexistência de crime e buscará a absolvição total das acusações. Contas bancárias e bens da empresa e de seus sócios permanecem bloqueados por determinação judicial para garantir o ressarcimento dos danos causados aos consumidores.

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Nota na íntegra

A defesa de Vitor Acosta Bertoldi, vem a público, a pedido da imprensa local, por meio desta nota oficial, esclarecer os fatos acerca da concessão de liberdade provisória pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Pelotas.

No dia 27 de março de 2026, a Justiça revogou a prisão preventiva decretada contra o acusado, acolhendo os argumentos da defesa que explicavam a ausência de riscos à ordem pública e a reiterada colaboração do acusado com as autoridades.

Ademais, após a demonstração pela defesa de que o imóvel dado em garantia às contratações possui valor de mercado muito superior ao constante no registro imobiliário, bem como que o valor em aberto com a credora fiduciante importa em quantia expressivamente inferior à inicialmente contratada, o magistrado registrou na decisão "que a documentação acostada permite concluir que o imóvel, se não integralmente, pode servir para quitar grande parte das dívidas".

Além disso, sempre que intimada no processo judicial, a defesa instruiu a ação com toda a documentação exigida pelo juízo para a melhor elucidação dos fatos, a fim de colaborar inteiramente com a resolução rápida e prática das pendências judiciais.

O fato reforça o compromisso do acusado de saldar todos os débitos que possui, assim que operada a venda do imóvel dado em garantia aos clientes da revenda.

O acusado, em breve, colocará à disposição das autoridades os seus extratos financeiros e patrimoniais, evidenciando a perda de poder econômico que levou à falência da empresa, assim como demonstrando que não acumulou riquezas ao final da operação financeira que é objeto de investigação.

No atual estágio processual, já oferecida a denúncia e recebida pelo juízo, a defesa buscará a absolvição de todas as acusações feitas pelo Ministério Público, diante da ausência da prática de qualquer crime pelo acusado.

Novamente, reafirma-se o compromisso de Vitor de colaborar com as autoridades e com o Poder Judiciário, disponibilizando para análise quaisquer documentos que estejam em sua posse. De mesmo modo, reafirma-se seu desinteresse em se escusar das responsabilidades civis assumidas, como o pagamento de seus credores.

Por fim, também registra-se a ausência de risco de fuga ou evasão da comarca pelo acusado, o que foi considerado pelo juízo na revogação da sua prisão preventiva, de forma que está, como sempre, à disposição das autoridades locais para comparecimento em depoimentos ou diligências que forem necessárias.

A defesa está à disposição da imprensa para quaisquer esclarecimentos referentes ao caso.

Pelotas/RS, 31 de março de 2026.