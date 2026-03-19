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Justiça bloqueia contas de revenda investigada por não pagar clientes em Pelotas

Decisão ocorre após pedido do Ministério Público; valor devido a consumidores lesados ultrapassa R$ 1,7 milhão

Gabriel Veríssimo

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