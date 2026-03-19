Justiça bloqueia contas de revenda investigada por não pagar clientes em Pelotas

Proprietário foi preso preventivamente na última terça-feira. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, bens e veículos da Bertoldi Veículos, revenda de automóveis investigada por não pagar clientes em Pelotas. A decisão foi expedida no dia 13 de março pela Vara Estadual de Ações Coletivas de Porto Alegre, após pedido do Ministério Público (MP).

O prejuízo total apurado até o momento é de R$ 1.719.936,94, conforme levantamento de clientes lesados anexado ao processo. A investigação ocorre no âmbito de um inquérito civil instaurado para apurar os danos causados.

A defesa do empresário divulgou nota à imprensa na quarta-feira (18) alegando que ele não agiu de forma ilícita nem buscou obter vantagem econômica por meios ilegais. O proprietário da Bertoldi Veículos, Vitor Bertoldi, foi preso preventivamente na terça-feira (17), após cumprimento de ordem judicial.

Segundo o MP, foi identificado padrão recorrente de atuação. Clientes eram abordados com propostas de venda de veículos por valores próximos à tabela Fipe, com promessa de pagamento parcelado. Após receber os automóveis, a empresa revendia os veículos, muitas vezes por preços menores, sem repassar o dinheiro aos proprietários originais.

Devido ao risco de a empresa não ter como pagar as dívidas ou de se desfazer de bens, a Justiça bloqueou as contas da empresa e de seus sócios até o limite do prejuízo identificado, além da restrição de veículos registrados em nome dos investigados e da indisponibilidade de imóveis.

Nota oficial da defesa

A defesa de Vitor Acosta Bertoldi, vem a público, por meio desta nota oficial, esclarecer os fatos que estão sendo divulgados na mídia e que ensejaram na decretação da sua prisão preventiva pela 3ª Vara Criminal de Pelotas.

Esclarece-se que, ao contrário do que foi apontado no inquérito policial, o investigado nunca agiu de forma ilícita, tampouco buscou obter vantagem econômica por meios ilegais.

O acusado, desde o início das investigações policiais, colocou-se à disposição das autoridades, comparecendo sempre que solicitado às Delegacias de Polícia de Pelotas. De mesmo modo, ao tomar conhecimento de possível ordem de prisão preventiva, apresentou-se voluntariamente na Delegacia de Polícia, o que só reforça seu compromisso e confiança na Justiça. Também, a apresentação voluntária do investigado atesta o seu desinteresse em se furtar da aplicação da lei.

O investigado, ademais, sempre adotou postura colaborativa, buscando a resolução das pendências financeiras de maneira amigável e extrajudicial, inclusive com promessas públicas de reparação dos danos causados pela insolvência da sua empresa.

Destaca-se, desde já, que os débitos se originam de mera insolvência empresarial, e não de atividades ilegais destinadas ao enriquecimento do investigado, o que será comprovado no curso da instrução processual.

No que se refere às informações que vêm sendo veiculadas acerca do imóvel indicado como garantia em contratos, é importante esclarecer que não há qualquer fraude. Embora exista registro de alienação fiduciária gravada no imóvel, o bem possui valor de mercado significativamente superior ao valor registral, sendo plenamente suficiente para garantir eventuais obrigações assumidas, inclusive resguardando os interesses de credores.

O referido imóvel já se encontra disponível à venda, justamente com a finalidade de viabilizar o adimplemento integral das obrigações no menor tempo possível, evidenciando a boa-fé e o comprometimento do investigado em resolver a situação tão logo seja possível.

A defesa reforça sua confiança no Poder Judiciário e acredita que, com o devido esclarecimento dos fatos, será concedida a liberdade provisória ao investigado, para que possa responder ao processo em liberdade, especialmente diante da conduta colaborativa que o investigado adotou desde o início das investigações.

Por fim, reitera-se que o caso segue em apuração, devendo ser respeitados os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

A defesa está à disposição da imprensa para quaisquer esclarecimentos referentes ao caso.

Pelotas/RS, 18 de março de 2026.

Vitor Acosta Bertoldi