Incêndio atinge chalé no bairro Jardim América, em Pelotas

Equipes foram acionadas por volta das 7h50min para atender ao chamado e conter as chamas. Divulgação / Bombeiros de Pelotas

Um incêndio atingiu um chalé de dois andares na manhã desta sexta-feira (13) no bairro Jardim América, em Pelotas. A ocorrência foi registrada na Avenida Eliseu Maciel, número 132.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 7h50min para atender ao chamado e encaminharam três caminhões para conter as chamas.

Não há registro de pessoas feridas, sendo contabilizados apenas danos materiais no imóvel. Divulgação / Bombeiros de Pelotas

Até o momento, não há registro de pessoas feridas, sendo contabilizados apenas danos materiais no imóvel.

Os bombeiros seguem atuando no local para controlar as chamas e avaliar a extensão dos prejuízos. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

