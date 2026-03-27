Identificados os trabalhadores mortos após queda de grua em Pelotas

Acidente ocorreu durante o processo de instalação e teste de equipamento. Divulgação / Corpo de Bombeiros

William de Oliveira Andrade, Raimundo José da Silva e Tharles Rocha Martins são as três vítimas fatais da queda de uma grua em um canteiro de obras no bairro Fragata, em Pelotas, na noite de quinta-feira (26).

William, natural da Paraíba, e Raimundo, natural do Piauí, moravam em Pelotas. Já Tharles, natural de Goiás, estava no Estado a trabalho, ligado à empresa responsável pelo equipamento.

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Acidente ocorreu durante teste de equipamento

O acidente ocorreu durante o processo de instalação e teste de uma grua nova no empreendimento, conforme informou a construtora responsável pela obra.

O procedimento era conduzido por uma equipe técnica vinculada ao fabricante. Durante a operação, a lança da estrutura se rompeu, atingindo os três trabalhadores.

Os testes eram realizados fora do horário de expediente. Um quarto profissional que estava no local conseguiu se afastar e não se feriu.

Caso é investigado

As circunstâncias da queda da grua são apuradas pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e representantes das empresas envolvidas.

A investigação busca esclarecer as causas do rompimento da estrutura e as condições em que o teste era realizado.

Construtora se manifesta

Em nota, a Solum Construtora informou que o acidente ocorreu durante a instalação e testes de uma grua nova no empreendimento Bosque da Figueira, um condomínio com 260 apartamentos em construção no bairro Fragata.

Segundo a empresa, os procedimentos estavam sendo conduzidos por uma equipe técnica do fabricante do equipamento, e a lança da grua teria se rompido durante os testes, atingindo três profissionais — um técnico e dois trabalhadores contratados para auxiliar na montagem.

A construtora afirmou ainda que os testes eram realizados fora do horário de expediente da obra e que um quarto profissional conseguiu se afastar a tempo, sem ferimentos.

A empresa declarou que está colaborando com as autoridades para apurar as causas do acidente e que suspendeu as operações em todos os canteiros até a conclusão das perícias.

Confira a nota, na íntegra

Nota de esclarecimento



É com profundo pesar que a Solum Construtora comunica o falecimento de três prestadores de serviços no canteiro de obras do empreendimento Bosque da Figueira, no bairro Fragata, em Pelotas, em acidente na fase de montagem de grua que recentemente foi adquirida pela empresa, vitimando tragicamente os colaboradores da empresa fabricante do equipamento e da empresa contratada para montagem e testes de segurança.

A grua ainda não tinha sido entregue à construtora, pois restavam necessários os procedimentos de segurança para que iniciasse sua utilização nas obras do empreendimento. Tal procedimento estava sendo conduzido integralmente pela equipe técnica do fabricante do equipamento. A lança se rompeu durante os testes, vitimando, como referido, um técnico do fabricante e dois profissionais contratados por ele para auxiliar na montagem, que são especialistas em montagem e segurança.

Os procedimentos de teste estavam sendo realizados fora do horário de expediente da obra. Um quarto profissional, que estava no local, conseguiu se afastar a tempo e não sofreu ferimentos.

Nenhuma palavra ou gesto nosso será suficiente diante da dor das famílias que perderam seus entes queridos. Manifestamos nossa solidariedade e nos colocamos à inteira disposição para prestar todo o suporte necessário neste momento.

A Solum está colaborando de forma integral com as autoridades competentes para o completo esclarecimento das causas do acidente. As operações em todos os canteiros estão suspensas até a conclusão das perícias e a garantia de total segurança.

Em mais de 16 anos de atuação, a Solum sempre pautou seu trabalho pelo respeito às pessoas e pelo compromisso com a segurança. Esse princípio não muda. Ele se reforça.