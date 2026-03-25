Homem morre após ser esfaqueado em Candiota; filho de 14 anos é suspeito

Um homem de 37 anos morreu após ser atingido por uma facada durante uma briga familiar na noite de terça-feira (24), em Candiota, na região da Campanha. O principal suspeito é o filho dele, de 14 anos.

Leia Mais Ataque a tiros em praça de Candiota deixa três homens feridos

De acordo com a Brigada Militar, a corporação foi acionada para atender a ocorrência e, no local, encontrou a vítima ferida. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital do município, mas não resistiu.

Segundo o registro da ocorrência, durante um desentendimento, o adolescente teria atingido o pai com um golpe de faca no peito. Após o crime, o jovem fugiu em direção a uma área de mata e não havia sido localizado até a última atualização.