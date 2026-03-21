Homem é preso em flagrante por matar o próprio cachorro em Piratini 

A Brigada Militar, que constatou a morte do animal no local. Divulgação / Brigada Militar

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (21) por matar o próprio cachorro em Piratini, no bairro Santa Isabel. A prisão foi realizada pela Brigada Militar, que constatou a morte do animal no local.

O suspeito foi abordado ainda na cena do crime e detido em flagrante. Durante a ação, os policiais apreenderam uma faca. Segundo a corporação, o cachorro apresentava marcas de facadas.