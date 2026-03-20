Homem é preso em flagrante por estuprar companheira em Pelotas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quarta-feira (18), um homem de 27 anos por estupro e violência psicológica contra a companheira, de 21, em Pelotas. Segundo a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Márcia Chiviacowsky, a denúncia surgiu durante um atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Areal.

Na ocasião, a vítima levou o filho, menor de idade e enteado do suspeito, para atendimento na UPA por suspeita de estupro. A situação levantou suspeitas quando o agressor tentou acompanhar os dois ao local. Durante o atendimento, a mulher relatou a violência que sofria.

— Ela relatou uma série de violências que sofria desse companheiro. Entre elas abuso sexual, violência psicológica, agressão física, enfim. Então, a prisão dele foi por conta disso — explica a delegada.

Com base nas informações apuradas e na gravidade do caso, foi efetuada a prisão em flagrante do homem. A vítima recebeu apoio da Delegacia da Mulher, que auxiliou na retirada de seus pertences e no encaminhamento à rede de proteção.