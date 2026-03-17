Segurança

Violência doméstica
Notícia

Homem é preso após ameaçar vítima e descumprir medida protetiva em Rio Grande

Investigado de 18 anos teria retornado à residência da vítima e enviado mensagens de voz com ameaças

Laura Cosme

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