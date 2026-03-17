Homem é preso após ameaçar vítima e descumprir medida protetiva em Rio Grande

Um homem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira (17), por descumprimento de medida protetiva no bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande. O nome dele não foi divulgado.
Segundo a Polícia Civil, mesmo estando ciente da ordem de medida protetiva e afastado da residência, o homem teria retornado ao local e passado a ameaçar a vítima, inclusive, por meio do envio de mensagens de voz.
— Ele tinha medida protetiva de urgência e foi a própria vítima que registrou a ocorrência — afirma a delegada Alexandra Perez Sosa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Rio Grande.
Violência contra a mulher
Após o pedido de prisão preventiva ter sido aprovado pelo judiciário, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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