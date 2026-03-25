Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro Lar Gaúcho, em Rio Grande

Um homem foi morto a tiros dentro de casa na noite de terça-feira (24), em Rio Grande, no sul do Estado. O crime aconteceu na Rua Rita Lobatto, no bairro Lar Gaúcho. A vítima foi identificada como Vinícius Glaucio Machado, 38 anos.
De acordo com a Polícia Civil, dois indivíduos invadiram a residência e efetuaram disparos contra o homem, que morreu no local.
Informações da Brigada Militar apontam que uma mulher também foi atingida durante a ação. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanece em atendimento.
Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, ninguém foi preso.