Homem de 29 anos é morto a facadas em Pinheiro Machado

Arquivo / RBS TV

Um homem de 29 anos, identificado como Rafael Farias da Silva, foi morto a facadas na noite de domingo (29), em Pinheiro Machado, no sul do Estado.

De acordo com o delegado Guilherme Fagundes, substituto da delegacia do município, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

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O delegado esteve no local na manhã desta segunda-feira (30) para ouvir testemunhas. A principal linha de investigação aponta que a vítima conheceria o agressor.

— Alguém foi até a casa dele e o chamou. Era uma pessoa conhecida. Houve uma discussão e, então, foram desferidas as facadas. Ainda não temos a autoria elucidada nem a motivação, mas estamos trabalhando — afirmou Fagundes.

Esse é o primeiro homicídio registrado no município de Pinheiro Machado em 2026.

