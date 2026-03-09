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“Hoje é muito mais grave um adolescente sem supervisão nas redes sociais do que sair sozinho à noite”, diz promotora

Gabriela dos Santos Lusquiños, do Ministério Público do Rio de Janeiro, esteve em Pelotas para palestra sobre violência digital entre jovens e apresentou o Protocolo Eu Te Vejo na Escola Mario Quintana

Felipe Valduga

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