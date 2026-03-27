Família é mantida em cárcere privado por mais de 24 horas em Capão do Leão

Três pessoas da mesma família foram mantidas em cárcere privado por mais de 24 horas em Capão do Leão, no sul do Estado, desde a madrugada da última quinta-feira (26). As vítimas são duas mulheres, de 38 e 62 anos, e um homem de 45, proprietários de uma farmácia do município.

Situação foi descoberta após parentes estranharem a falta de contato e acionarem a polícia. Reprodução / RBS TV

Segundo a Brigada Militar, a família foi rendida no final da noite de quarta-feira por cerca de 10 criminosos armados, que invadiram a casa.

As vítimas foram mantidas em um cômodo da casa, sofreram agressões com coronhadas e foram obrigadas a realizar transferências bancárias. Os valores roubados ainda estão sendo levantados pela polícia. Os criminosos também levaram roupas.

A situação foi descoberta após parentes estranharem a falta de contato e acionarem a polícia. Ao chegarem ao local, na manhã desta sexta-feira (27), os policiais encontraram as vítimas dentro da residência. Os suspeitos já haviam fugido.

Conforme a subcomandante do 4º BPM, major Pâmela Saueressig, o grupo agiu com características semelhantes a outros casos registrados na região, mas ainda não há confirmação de que os crimes tenham relação.