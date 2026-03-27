Segurança

Sul do RS
Notícia

Família é mantida em cárcere privado por mais de 24 horas em Capão do Leão

Dez criminosos armados invadiram a residência de proprietários de uma farmácia, que sofreram agressões e foram obrigados a fazer transferências bancárias

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS