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Falha mecânica, erro operacional ou fadiga de material: laudos devem indicar causa de queda de grua que matou três em Pelotas

Perícia analisa rompimento da estrutura; polícia começou a ouvir testemunhas e envolvidos

Igor Islabão

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