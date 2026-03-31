Casal de idosos é alvo de assalto e homem é baleado em Pelotas: "acredito que estavam me monitorando"; veja vídeo

Um casal de idosos — um homem de 75 anos e uma mulher de 66 — foi assaltado de forma violenta por um grupo fortemente armado na manhã de domingo (29), em Pelotas. O crime aconteceu na casa das vítimas, localizada na Rua Mário Peiruque, no Bairro Areal.

Segundo informações da Brigada Militar, o crime foi cometido por quatro homens, todos armados. Enquanto três criminosos invadiam a casa, outro aguardava dentro do carro. O idoso foi baleado durante uma luta corporal com um dos criminosos, enquanto a esposa foi agredida com socos e chutes.

Os assaltantes levaram cerca de R$ 2 mil em dinheiro, algumas notas em dólar e o relógio do idoso. O motorista foi preso após tentar fugir por cerca de 19 quadras e trocar tiros com a Brigada Militar. Os outros três criminosos foram encontrados na proximidade da casa.

"Enxerguei os caras voando do muro"

Segundo o relato da vítima, a ação foi um "momento de terror”.

— Enxerguei os caras voando do muro, uma coisa que não dá pra acreditar, só em filme. Os caras voando de cima do muro e vieram em mim — conta o idoso.

Criminosos pularam muro e surpreenderam as vítimas. Reprodução / Arquivo pessoal

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o carro dos criminosos passou ao menos três vezes em frente à residência antes do assalto. Na quarta passagem, o grupo agiu. Eles estavam armados e com toucas ninja.

— Eu acredito que eles estavam me monitorando há mais dias. Quer dizer, eu tenho a impressão que eu tinha visto aquele carro outras vezes — diz.

A vítima conta que, no momento da invasão, ele estava no pátio consertando o carro. Ao perceber a movimentação suspeita, a esposa entrou na casa e alertou. Em uma tentativa de reação, ele chegou a arremessar um pote com parafusos contra os criminosos, mas acabou entrando em luta corporal com um deles.

Durante o confronto, o idoso foi atingido por um disparo na região da costela. O tiro entrou próximo ao lado esquerdo do peito, percorreu cerca de sete centímetros e saiu pelo corpo, sem atingir órgãos vitais.

— Eu tentei reagir, senti o tiro, mas não vi que estava baleado. Me enredei numa cadeira, que não aparece na filmagem, e me agarrei com o cara. A bala entrou bem na volta da paleta, do lado esquerdo de cima pra baixo. A bala entrou, percorreu aquele curso e saiu do outro lado — explica.

A esposa também foi alvo de violência. Segundo o relato, ela levou um soco forte na cabeça, foi chutada e chegou a ser pisoteada.

Dentro da casa, depois que as vítimas já estavam rendidas, um dos criminosos gritava para que os outros atirassem nas vítimas, enquanto outro exigia que o casal abrisse um cofre. A mulher foi imobilizada com lacres plásticos e teve a boca fechada com fita adesiva.

— Um cara disse "mata" e o outro "não, tem que abrir o cofre primeiro", o outro "matem, matem eles". Vai caindo muito lentamente a ficha até agora — conta.

Após assaltarem o cofre e roubarem outros itens, os suspeitos tentaram fugir com o carro da família, mas não encontraram a chave. Após a ação, abandonaram o local rapidamente.

A Brigada Militar foi acionada por populares que ouviram tiros. Ao chegar ao local, os policiais identificaram o veículo utilizado pelos criminosos. O suspeito que estava no carro tentou fugir por 19 quadras e atirou contra a guarnição. Após perseguição, ele perdeu o controle do veículo e foi preso. Com ele, foi apreendida uma pistola Glock 9mm municiada.

Na sequência, os policiais retornaram à região próxima à residência e prenderam os outros três envolvidos. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, outros armamentos, uma mochila com documentos e dinheiro das vítimas, cinco abraçadeiras plásticas, dois coletes balísticos com placas, fita adesiva, luvas e uma touca ninja.

Os suspeitos foram presos em flagrante e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas, Rafael Lopes, é possível que esse caso tenha relação com outros crimes semelhantes que vêm acontecendo na região sul do estado.



