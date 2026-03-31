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Casal de idosos é alvo de assalto e homem é baleado em Pelotas: "acredito que estavam me monitorando"; veja vídeo

Homem foi baleado na costela e mulher foi agredida com socos e chutes; polícia investiga relação do grupo com outros ataques na região

Gabriel Veríssimo

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