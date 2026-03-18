Estrutura do Março Lilás é vandalizada na Praça Tamandaré, em Rio Grande

Parte da estrutura instalada na Praça Tamandaré, no Centro de Rio Grande, foi danificada após um ato de vandalismo registrado na noite de terça-feira (17). O espaço havia recebido iluminação especial em alusão ao Março Lilás, campanha de conscientização sobre a saúde da mulher.
O dano ocorreu em um arco de luzes instalado em um dos acessos à praça, nas proximidades da Rua 24 de Maio. Conforme apurado, fios foram arrancados, lâmpadas de LED foram furtadas e parte da estrutura acabou destruída.
"Mais do que prejuízo material, esse tipo de ação impacta diretamente toda a comunidade. Afeta o uso dos espaços públicos, compromete iniciativas de conscientização e desrespeita um patrimônio que é de todos", diz nota emitida pela prefeitura de Rio Grande.
Até o momento, o valor do prejuízo e o prazo para recuperação da estrutura não foram divulgados.
A orientação é que moradores denunciem casos de vandalismo e contribuam para a preservação dos espaços públicos. Informações podem ser repassadas pelo telefone (53) 99115-0181.
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