Estrutura do Março Lilás é vandalizada na Praça Tamandaré, em Rio Grande

Ação afeta campanha de conscientização sobre a saúde da mulher. Divulgação/Prefeitura de Rio Grande

Parte da estrutura instalada na Praça Tamandaré, no Centro de Rio Grande, foi danificada após um ato de vandalismo registrado na noite de terça-feira (17). O espaço havia recebido iluminação especial em alusão ao Março Lilás, campanha de conscientização sobre a saúde da mulher.

O dano ocorreu em um arco de luzes instalado em um dos acessos à praça, nas proximidades da Rua 24 de Maio. Conforme apurado, fios foram arrancados, lâmpadas de LED foram furtadas e parte da estrutura acabou destruída.

"Mais do que prejuízo material, esse tipo de ação impacta diretamente toda a comunidade. Afeta o uso dos espaços públicos, compromete iniciativas de conscientização e desrespeita um patrimônio que é de todos", diz nota emitida pela prefeitura de Rio Grande.

Até o momento, o valor do prejuízo e o prazo para recuperação da estrutura não foram divulgados.

A orientação é que moradores denunciem casos de vandalismo e contribuam para a preservação dos espaços públicos. Informações podem ser repassadas pelo telefone (53) 99115-0181.



