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“Eles estavam apagados dentro de casa, praticamente dormindo”, diz parente de vítimas mantidas em cárcere no sul do Estado

Família foi resgatada após mais de 30 horas sob domínio de criminosos armados; vítimas estavam amarradas e sob efeito de medicamentos

Daniel Costa

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