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“Ele não aceitou o que o pai estava falando para ele”, diz delegado sobre adolescente suspeito de matar o próprio pai

Jovem de 14 anos foi localizado em Hulha Negra; caso é investigado como homicídio após briga familiar

Joanna Manhago

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