“Ele não aceitou o que o pai estava falando para ele”, diz delegado sobre adolescente suspeito de matar o próprio pai

O adolescente de 14 anos suspeito de matar o próprio pai a facadas em Candiota, na Região da Campanha, foi localizado na manhã desta quarta-feira (25) em Hulha Negra, município vizinho.

De acordo com a Brigada Militar, o jovem entrou em contato com a corporação, que foi até o local e realizou a apreensão. Ele foi encaminhado à delegacia de Bagé, onde foi apresentado à autoridade policial e, posteriormente, ao Judiciário, que irá definir se haverá internação.

Segundo a Polícia Civil, há suspeita de que um amigo tenha auxiliado o adolescente no deslocamento entre as duas cidades.





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Briga familiar teria motivado o crime

O caso ocorreu na noite de terça-feira (24), após uma briga familiar. Conforme a investigação, o adolescente teria atingido o pai com uma facada no peito durante o desentendimento.

— Foi uma briga de família. Ele não aceitou o que o pai estava falando para ele — afirmou o delegado Cristiano Ritta, responsável pelo caso.

A vítima, de 37 anos, chegou a ser socorrida e levada ao hospital de Candiota, mas não resistiu aos ferimentos.