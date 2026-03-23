Dupla é flagrada com animais silvestres e 45 quilos de pescado irregular na BR-392

Dois homens foram flagrados transportando quatro animais silvestres e cerca de 45 quilos de pescado irregular na BR-392, em Rio Grande, no sul do Estado. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na tarde deste domingo (22).

Durante a fiscalização, os policiais encontraram, dentro do veículo — que estava sem os bancos traseiros — quatro cágados vivos e o pescado sem acondicionamento adequado.

Segundo a PRF, os homens, de 35 e 45 anos, relataram que recolheram os animais às margens da rodovia e que pretendiam levá-los até Rio Grande. Já o pescado teria sido adquirido em Pelotas.

Ambos devem responder por crime ambiental. O material foi apreendido, o pescado inutilizado e os animais devolvidos ao habitat natural com apoio de órgão ambiental.



