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''Excelente oportunidade''
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Dono de revenda investigada por não pagar clientes tentou vender imóvel antes de prisão

Empresário divulgou vídeo oferecendo área na Avenida Bento Gonçalves como forma de captar valores e quitar dívidas

Frederico Feijó

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