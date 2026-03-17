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Dono de revenda investigada por não pagar clientes é preso em Pelotas

Empresário da Bertoldi Veículos é suspeito de aplicar golpe com venda de carros; prejuízo pode ultrapassar R$ 1 milhão

Frederico Feijó

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