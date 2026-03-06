Segurança

Tragédia
Notícia

Corpo de pescador desaparecido é encontrado na Lagoa dos Patos, em Rio Grande

Claudiomiro Pereira dos Santos, de 36 anos, havia saído para pescar camarão na quarta-feira e não retornou

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS