Corpo de pescador desaparecido é encontrado na Lagoa dos Patos, em Rio Grande

Natural de Palmares do Sul, ele estava desaparecido desde às 16h30 de quarta-feira (4). Divulgação / Corpo de Bombeiros

O corpo do pescador Claudiomiro Pereira dos Santos, de 36 anos, foi localizado na tarde de quinta-feira (5) na região da Mangueira, na Lagoa dos Patos, em Rio Grande.

Natural de Palmares do Sul, ele estava desaparecido desde às 16h30 de quarta-feira (4), quando saiu para pescar camarão e não retornou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas na manhã de quinta-feira após pessoas que estavam na região encontrarem a rede de pesca utilizada pelo pescador e outros pertences.

— O pescador saiu na tarde de quarta-feira para pescar camarão e não retornou. Pessoas que estavam na região localizaram a rede utilizada por ele e outros pertences, momento em que foi percebido o seu desaparecimento — informou o setor de operações do Corpo de Bombeiros.





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