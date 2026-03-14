Corpo de homem é encontrado na Avenida Bento Gonçalves, em Pelotas

O corpo de um homem de 69 anos foi encontrado por volta das 8h da manhã deste sábado (14), nas proximidades do Altar da Pátria, na Avenida Bento Gonçalves, em Pelotas.

Conforme informações da Brigada Militar, a suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um mal súbito. O termo é usado para descrever quando uma pessoa passa mal de forma repentina, podendo ter tontura ou até desmaiar. Na maioria das vezes, está relacionado a problemas momentâneos de saúde e nem sempre indica algo fatal.

No momento em que foi localizado, o homem vestia roupas de atividade física, o que pode indicar que ele praticava exercícios na região. O nome dele não foi divulgado.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realizar os procedimentos periciais. Neste momento, a área está isolada.