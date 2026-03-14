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Corpo de homem é encontrado na Avenida Bento Gonçalves, em Pelotas

Homem, de 69 anos, foi localizado próximo do Altar da Pátria, por volta das 8h deste sábado

Laura Cosme

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