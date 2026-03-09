Condenado por estupro de vulnerável em Pelotas é preso em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu, no domingo (8), um homem de 44 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2022, no Bairro Três Vendas, em Pelotas, onde o indivíduo abusou sexualmente da própria sobrinha, de 12 anos, dentro da casa da família.

Após a expedição do mandado de prisão pela 4ª Vara Criminal de Pelotas, o homem foi localizado em Porto Alegre. A ação foi possível graças à troca de informações entre as delegacias das duas cidades, e o homem já foi encaminhado à penitenciária na Capital para o cumprimento da pena.

Segundo a delegada Lisiane Mattarredona, da Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA), o caso foi denunciado pela mãe da menina após a filha revelar que o tio passou a mão na região íntima da vítima.

— A menina acabou contando para a mãe esse episódio e foi aberto o inquérito policial. Após isso, veio o processo judicial e esse homem foi condenado — resume.

