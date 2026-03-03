Cães em situação de maus-tratos são resgatados em Rio Grande

Cadela de grande porte, da raça fila, foi encontrada em estado de desnutrição e com um tumor no abdômen. Divulgação / Polícia Civil

Três cães das raças fila, pitbull e um sem raça definida foram resgatados em situação de maus-tratos em uma residência na tarde desta terça-feira (3), no bairro São Miguel, em Rio Grande, sul do RS.

Conforme a Polícia Civil, os agentes foram até a residência após uma denúncia e constataram que os cães estavam em situação de abandono, sem alimentação adequada e água limpa, além de supostamente sofrerem agressões físicas.

Conforme a denúncia, o morador da residência, que não estava no local no momento, estaria impedindo o acesso de familiares que tentavam prestar auxílio aos animais.

Ainda segundo a Polícia Civil, por uma fresta do portão, foi possível visualizar uma cadela de grande porte, da raça fila, em estado de desnutrição e com um tumor na região inferior do abdômen.

No interior do imóvel, também foram localizados outros dois cães: uma cadela de porte médio com tumor na cabeça, que deverá passar por procedimento veterinário especializado, e uma cadela da raça pitbull, que será encaminhada para adoção responsável após avaliação clínica.

Com o apoio da Secretaria Municipal da Causa Animal de Rio Grande, os animais foram resgatados e encaminhados para avaliação veterinária. A Secretaria da Causa Animal assumiu a responsabilidade pelo atendimento, guarda e demais providências necessárias.