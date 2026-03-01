Ataque a tiros em praça de Candiota deixa três homens feridos

Um ataque a tiros deixou três homens feridos na noite de sábado (28), na praça central de Dario Lassance, no município de Candiota, na Região da Campanha. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio doloso.

De acordo com informações da Brigada Militar e do boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Bagé, os disparos ocorreram por volta das 23h, na Avenida 24 de Março, nas proximidades da escola local.

Segundo o registro policial, as vítimas estavam sentadas na praça quando dois indivíduos se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram ter ouvido cerca de oito tiros antes da fuga dos suspeitos.

Os três homens foram socorridos e encaminhados inicialmente ao Hospital de Candiota, sendo posteriormente transferidos para a Santa Casa de Caridade de Bagé.

Um deles foi atingido na panturrilha direita, outro sofreu ferimento na canela esquerda, com suspeita de fratura, enquanto o terceiro foi baleado na região da cabeça e permanece internado em estado grave, com risco de morte.

A Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação do crime.

O delegado André de Matos Mendes, titular da 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Interior (9ª DPRI), afirmou que as diligências estão em andamento.

— Estamos trabalhando na investigação — declarou.



