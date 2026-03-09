Segurança

"Caráter pedagógico"
Notícia

Após criar perfil de fofoca e divulgar mensagens íntimas, adolescente responderá medida socioeducativa no RS

Conta em rede social era usada para divulgar mensagens ofensivas e informações íntimas sobre outros jovens de Pedro Osório e Cerrito, no sul do Estado

Júlia Ozorio

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