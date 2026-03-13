Adolescente morre esmagado por trator em área rural de Camaquã

Um adolescente morreu após ser esmagado por um trator na tarde de quarta-feira (11), na localidade de Santa Auta, zona rural de Camaquã. A vítima foi identificada como Jonathan Gabriel Wachholz Konflanz, de 16 anos.
Segundo a delegada regional de Camaquã, Vivian Duarte, o jovem operava a máquina em um terreno íngreme quando ocorreu o tombamento do trator. Com o acidente, ele acabou sendo esmagado pelo veículo. Equipes de socorro foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.
O Instituto-Geral de Perícias foi chamado para realizar a perícia na área. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
