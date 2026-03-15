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Adolescente é apreendido com 12 quilos de drogas em ônibus na BR-293, em Hulha Negra

Ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Brigada Militar encontrou cocaína e maconha na mochila de passageiro de 16 anos durante fiscalização na rodovia

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