Adolescente é apreendido com 12 quilos de drogas em ônibus na BR-293, em Hulha Negra

Veículo fazia o trajeto entre Pelotas e Bagé. Divulgação / PRF

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de sábado (14) transportando 12 quilos de drogas em um ônibus abordado na BR-293, em Hulha Negra. A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Brigada Militar durante atividade de combate ao crime na região.

De acordo com a PRF, os policiais abordaram um ônibus que fazia o trajeto entre Pelotas e Bagé. Durante a fiscalização dos passageiros, os agentes localizaram 10 quilos de maconha e dois quilos de cocaína dentro da mochila de um dos ocupantes.

O passageiro era um adolescente natural de Dom Pedrito. Segundo a PRF, ele já havia sido apreendido outras duas vezes recentemente por envolvimento com drogas. No fim do ano passado, o jovem foi flagrado transportando entorpecentes. Já em fevereiro deste ano, voltou a ser apreendido após ser encontrado com drogas e um revólver calibre 38.

Após a abordagem, o adolescente foi encaminhado à polícia judiciária em Bagé junto com o material apreendido. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos relacionados ao menor.



