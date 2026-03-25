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"A misoginia é um sintoma": psicóloga orienta pais após caso no IFSul

Manoela Ávila, que tem experiência em avaliação neuropsicológica infanto-juvenil, defende que diálogo e educação sob a perspectiva de gênero são ferramentas essenciais

Douglas Dutra

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